“Partecipazione al lavoro. Contrattazione e dialogo sociale per lo sviluppo del territorio” è il tema del convegno organizzato dalla Cisl calabrese per lunedì 4 settembre, a Lamezia Terme, nella sala dell’Unioncamere Calabria, alle ore 15:30. I lavori saranno aperti dal segretario generale della Cisl regionale Tonino Russo e conclusi dal segretario generale Luigi Sbarra.

Previsti gli interventi di: Antonino Tramontana, presidente di Unioncamere Calabria; Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria; Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria; Franco Napoli, presidente di Confapi Calabria; Roberto Occhiuto, presidente della Giunta regionale della Calabria. Coordinerà la giornalista Sarah Incamicia.

«Abbiamo promosso questa iniziativa – spiega Tonino Russo, segretario generale della Cisl Calabria – perché lo sviluppo di un territorio e dell’intero Paese è indissolubilmente legato al dialogo e al confronto tra le parti sociali. Perché il tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, per una più piena democrazia economica, è oggi centrale per la crescita e per la dignità del lavoro. Di ciò la Cisl è fermamente convinta e per questo promuove una legge di iniziativa popolare affinché sia data concreta attuazione all’art. 46 della Costituzione che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Anche in Calabria, all’insegna dello slogan #unpostoaltavolo, è stata avviata e procede la raccolta delle firme per portare la proposta in Parlamento. Vogliamo che sia riconosciuto ai lavoratori il giusto protagonismo, il diritto a collaborare, a sentirsi e ad essere parte attiva e non meramente esecutiva nella gestione delle imprese. Il convegno di lunedì 4 settembre – conclude Russo – sarà per la Calabria un’occasione importante di confronto tra sindacato, parti datoriali e Regione per guardare insieme, ciascuno con la sua specificità, alla crescita del nostro territorio».