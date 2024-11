“La più sincera e piena solidarietà e vicinanza al Sindaco di Gioia Tauro Salvatore Fuda

“La più sincera e piena solidarietà e vicinanza al Sindaco di Gioia Tauro Salvatore Fuda. L’affermazione della legalità nella pubblica amministrazione, è un valore che non deve conoscere frontiere politiche, per questo sono più che mai al fianco del sindaco”. Così la componente della commissione parlamentare antimafia, Dorina Bianchi, commenta l'attentato intimidatorio ai danni del sindaco di Gioia Tauro.



“A pochi giorni dall'ultimo rapporto che fotografa la grave situazione in Calabria riferita agli amministratori locali nel mirino della criminalità, registriamo un altro vile gesto che vuole minare l'autonomia politica e amministrativa di un giovane primo cittadino accanto al quale, noi tutti, dobbiamo fare fronte comune”. - conclude.