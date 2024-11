“Olio Capitale” si svolgerà dall'8 al 10 marzo, mentre “Prowein” dedicata al nettare degli dei è in programma dal 10 al 12 marzo in Germania

La Calabria agroalimentare parteciperà nei prossimi giorni a due importanti appuntamenti promozionali: dall’8 al 10 marzo 2024 sarà tra i produttori presenti a ‘Olio Capitale’, principale fiera business-to-business dedicata all’olio extravergine d’oliva. L’evento, che si terrà a Trieste, giunge alla sua 16^ edizione, coinvolgendo, anche per quest’anno, le principali regioni olivicole italiane e ed estere. Dal 10 al 12 Marzo, invece, Düsseldorf, in Germania, ospiterà i maggiori produttori di vino di stampo internazionale nell’evento ‘Prowein’, fiera internazionale dei vini e degli alcolici che, da trent’anni, cura in modo approfondito l'intero mercato mondiale.

«Continuo e costante - si legge in una nota stampa ufficiale - è il lavoro di promozione e valorizzazione del territorio portato avanti dal Dipartimento agricoltura della Regione Calabria, grazie all’impegno profuso dall’assessore al ramo, Gianluca Gallo, e dall’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (Arsac) coordinata dal commissario straordinario, Fulvia Caligiuri. ‘Olio Capitale’ si presenta come il Salone degli extravergini tipici e di qualità, confermando un format che lo ha sempre contraddistinto per la ricerca di nuovi spunti che possano interessare e divertire i visitatori e creare nuovi ponti commerciali tra produttori e aziende. La partecipazione della Calabria garantirà la promozione di una delle principali eccellenze del territorio, proponendo uno dei prodotti di punta che caratterizzano il paniere calabrese. L’olio extravergine d’oliva – infatti – è considerato un vero e proprio patrimonio dell’Enotria che, accanto al vino, riscrivono una storia antica fatta di tradizioni e cultura».

Qualche giorno dopo sarà il vino il protagonista del secondo appuntamento di rilevanza internazionale, in terra tedesca. «Non poteva mancare la Calabria, celebre per la qualità delle sue uve e dei suoi vini, che nell’ambito di questa importante vetrina - precisa la nota stampa del Dipartimento Agricoltura della Regione - onorerà il concept prodotto-territorio. Questa non è solo occasione di promozione, ma un’opportunità per tutti gli espositori calabresi di affacciarsi a nuovi scenari internazionali, che possano agevolare l’export e la conoscenza del territorio e del prodotto. Occasioni uniche e imperdibili - conclude la nota stampa - che confermeranno, ancora una volta, l’eccellenza e la qualità calabrese in Italia e nel mondo».