La Cisl Magna Graecia è diventata il primo sindacato italiano ad ottenere la certificazione ISO 9001. L’attestazione, di solito riservata alle imprese, definisce i requisiti minimi che il Sistema di Gestione di un'organizzazione deve dimostrare di soddisfare per garantire il livello di qualità.

Ad attribuire la certificazione alla sigla territoriale guidata dal segretario generale Salvatore Mancuso è l’ente Bureau Veritas, leader mondiale della verifica di conformità, tramite la qualificata Azienda di Fabriano “Il laboratorio delle Idee”.

«Normalmente sono le imprese quelle che attraverso la certificazione dimostrano di avere un’organizzazione di qualità che rispetta standard di sicurezza, di trasparenza e di ottimizzazione delle risorse ed attraverso la certificazione possono partecipare a determinati bandi o gare di appalto. Ma quando si è insediata la nuova segreteria – afferma Mancuso - si è lavorato sulla ricerca di una modalità che evitasse sprechi, valorizzasse le persone, creasse valore aggiunto».

«Il salto al sistema di gestione di qualità è stato lungo, circa sei mesi di lavoro, ma è stata l’evoluzione naturale di un modo di operare. Essere certificati significa che tutto ciò che si fa è codificato in maniera chiara e se emergono problemi o difficoltà si fanno azioni correttive finalizzate a mantenere sempre una qualità – spiega ancora il segretario generale -. Hanno partecipato alla realizzazione del progetto molte persone con ruoli fra i più diversi, dai segretari di federazione ai responsabili e dipendenti dei servizi, dai quadri sindacali con poca esperienza a quelli con maggiore esperienza. Insomma, un pool prevalentemente di giovani che potrà avere la possibilità di utilizzare la certificazione ed il modello connesso per offrire alle lavoratrici e lavoratori, iscritti e non, ai cittadini italiani ed extra-comunitari, un servizio di qualità».

«Le aziende cambiano il loro modo di operare e si adeguano alle nuove esigenze, il sindacato deve fare altrettanto – chiarisce il cislino -. Questa è una sfida importante che segna un nuovo modo di abbinare alla buona capacità di fare i sindacalisti, di occuparsi di contrattazione, di relazioni e di consenso, anche la capacità di svolgere il lavoro seguendo, oltre le regole confederali organizzative, amministrative e di etica anche delle regole improntate al funzionamento efficiente, ordinato e trasparente che consenta il ricambio dei ruoli con maggiore facilità perché esiste un manuale dove sono state scritte tutte le incombenze e le attività che si devono svolgere all’interno della Cisl Magna Grecia (Catanzaro Crotone Vibo Valentia). Il ricambio non si proclama ma si costruisce».

«Nell’ultimo anno questo approccio si è trasformato in azioni concrete di coinvolgimento e di qualità di servizi come il numero unico (0961.39371) che è diventato il riferimento per tutti coloro che vogliono prendere un appuntamento con i nostri servizi Caf, di patronato, di Adiconsum ecc, o dove possono chiedere di essere contattati dai nostri professionisti. Una squadra di oltre 15 persone che si alternano in turni mattutini e pomeridiani al servizio delle persone. Un altro importante lavoro – conclude - è stato quello della pubblicazione di un opuscolo che riporta tutti i servizi Cisl e le relative informazioni distribuito presso le nostre sedi o disponibile on-line sul sito www.cislmg.it».