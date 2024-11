“Un’iniziativa che coniuga promozione della ricerca, valorizzazione dell’agroalimentare calabrese di qualità, aziende e produzioni che rispettano le regole, i diritti e la sicurezza dei lavoratori contro ogni forma di abuso e sfruttamento”

“Un’iniziativa che coniuga promozione della ricerca, valorizzazione dell’agroalimentare calabrese di qualità, aziende e produzioni che rispettano le regole, i diritti e la sicurezza dei lavoratori contro ogni forma di abuso e sfruttamento”.

Così il presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto ha commentato “il valore dell’iniziativa” promossa da Coldiretti Calabria, Airc comitato Calabria, Fai - Firmato Agricoltori italiani e presentata oggi in conferenza stampa a Palazzo Campanella.

“Le arance della salute” - oltre il 50% provenienti dalla Calabria ed in particolare da Rosarno e dalla Piana di Goia Tauro - saranno distribuite il 28 e 29 gennaio nelle scuole di tutte le regioni italiane e, il 30 gennaio in 2500 piazze del nostro Paese.

“Ringrazio di cuore i promotori - ha sottolineato il presidente Nicola Irto - per aver scelto di presentare questa meritevole iniziativa nella sede del Consiglio regionale della Calabria che aspira ad essere sempre più punto di riferimento per il territorio e per l’associazionismo impegnato e luogo privilegiato di confronto sui grandi temi che interessano la nostra regione. C’è una rinnovata attenzione da parte delle Istituzioni nei confronti di Rosarno e della condizione degli immigrati, testimoniata anche dalla visita del presidente della Regione Mario Oliverio. Il Consiglio regionale - ha proseguito Nicola Irto - intende legiferare contro il capolarato ed ogni forma di sfruttamento dei lavoratori, mettendo in campo una strategia complessiva con la collaborazione di tutte le forze sane della regione. L’evento presentato oggi - ha concluso il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto - contribuirà a diffondere a livello nazionale un’immagine diversa della Calabria perché dimostra ancora una volta che la nostra regione è in grado di garantire una filiera di alto livello grazie alle risorse europee che consentiranno alle nostre imprese di legare qualità e innovazione”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Rosella Pellegrini Serra (Presidente AIRC Calabria), Pietro Molinaro (Presidente Coldiretti Calabria), Maurizio Marangon (Responsabile FAI – Spa) e Pietro Sirianni responsabile regionale Campagna Amica.