L’area termale di Caronte è luogo in cui si recano tutto l’anno visitatori, ragion per cui dovrebbe essere oggetto di cura e attenzione. Teresa Vescio, responsabile del dipartimento ambiente e agricoltura di FdI, fa notare come, nonostante la stagione turistica sia alle porte e nonostante molte volte si è posto l’accento su uno dei luoghi di Lamezia Terme che andrebbe rivalutato, proprio perché meta di turisti che da vari luoghi dell’Italia e dall’estero vi giungono, non si provvede neanche al minimo indispensabile. Non è sicuramente un bel biglietto da visita per la città, accogliere i visitatori in una zona che si presenta piena di erbacce e senza nessuna cura e attenzione per l’area circostante. Per tale ragione noi di FdI ci rivolgiamo all’assessore Elisa Gullo, che tra le altre responsabilità ha quella del decoro urbano, e della gestione del verde pubblico chiedendole di prestare la massima attenzione al problema e riportare un po’ di decoro in una zona che sembra agli occhi di chi vi giunge abbandonata.