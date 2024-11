Lamezia Terme ospiterà un evento formativo dedicato ai medici odontoiatri, incentrato sui “risvolti clinico/pratici e di responsabilità professionale". L’iniziativa è in programma il 21 ottobre. Tra i relatori saranno presenti: il presidente nazionale Ol-f Marco Brady Bucci; il presidente Cao Catanzaro Salvatore De Filippo; Vincenzo D’Antò, docente specializzato in Ortognatodonzia.



Verranno affrontate tematiche relative all’ortodonzia e ai possibili risvolti medico-legali.

Inoltre, vista la recente divulgazione, da parte della Cao Catanzaro, di un vademecum in materia di informazione, che Ol-f condivide per l'adeguatezza dei contenuti, si coglierà l’occasione per affrontate anche tematiche relative alla pubblicità sanitaria.

Lo scopo è quello di stimolare un confronto tra tutti i partecipanti.