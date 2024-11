«Pochi giorni fa, presso la sede dei vigili del fuoco presso l’aeroporto internazionale di Lamezia terme si è sfiorata la tragedia. Una grossa porzione di intonaco del soffitto della sala operativa si è staccata e solo per miracolo non ha colpito i vigili». Lo riferisce una nota stampa del sindacato Usb.

«I vigili del fuoco – si legge ancora nel comunicato - nel loro inno dicono che “Un giorno senza rischio per noi è non vissuto” Ma quando sono le loro sedi a non garantire alcuna sicurezza, si rischia di far saltare la macchina dei soccorsi. Dal comando dei vigili del fuoco Catanzaro giunge ogni giorno un bollettino di guerra: ogni giorno che passa senza tragedia - conclude la siga sindacale - è un miracolo».