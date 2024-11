Si è svolta stamattina a Lamezia l'assemblea dei lavoratori della Sirti indetta dalla Rru alla quale hanno preso parte Massimo Covello ed Antonio Callà delle strutture regionali e territoriali della Fiom-Cgil, per informare e fare il punto, con tutti i lavoratori, di una serie di problematiche organizzative aperte a valle del confronto con la direzione aziendale regionale, svoltosi nei giorni scorsi. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

L'assemblea, dopo ampia discussione, introdotta dalla relazione del Rsu Lidio Manfredi all'unanimità ha ribadito – si legge nel comunicato - la necessità di un radicale cambio di passo sia nelle relazioni industriali sia sulle prospettive operative e produttive della Sirti in Calabria. In primo luogo e sul piano strettamente metodologico, si è ribadito che va riconosciuta all'assemblea il ruolo di decisore principale, sulle rivendicazioni da sostenere, al fine di una piena e trasparente rappresentanza e per porre fine ad una artificiosa divisione agita a danno degli interessi generali dei lavoratori. Nel merito – si fa presente - sono state affrontate le questioni relative al perdurare del ricorso al Cds che da troppo tempo sta penalizzando salari e occupazione proponendosi di rivendicare la sua riduzione anche in considerazione dei volumi di attività possibili, del permanente ricorso al subappalto, sulle prospettive di investimento previste dal Pnrr.

A tal fine – continua la nota - si è concordato di sollecitare l'azienda a rendere espliciti i fabbisogni nei vari reparti aziendali come ad es.: Reti di accesso, lavori-civili, apparati, giuntisti, manutenzione, sorveglianza, radio mobile. Ed inoltre, rivendicando la positività della conclusione della trasferta, a cui sono stati interessati dei lavoratori, anche se in misura temporale superiore a quanto l'azienda si era impegnata di fare. Infine è stata di nuovo ribadita la necessità di svolgere al più presto una ricognizione sulla congruità degli inquadramenti in relazione alle mansioni svolte da diversi lavoratori per le opportune verifiche e giusti riconoscimenti.

La Fiom- Cgil regionale e territoriale – conclude il comunicato- nel sostenere queste giuste rivendicazioni, tenuto conto del grande valore industriale e sociale svolto storicamente dalla Sirti in Calabria qualora dovessero appalesarsi criticità nelle giuste relazioni industriali si è impegnata a sostenere pienamente l'azione della propria Rsu, anche attraverso il pieno coinvolgimento del coordinamento nazionale. Rsu – Fiom-Cgil l.