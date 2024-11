«Il prossimo 17 gennaio dalle ore 18:00, presso l'Royal Hotel di Cosenza, si terrà l'assemblea ordinaria dei soci di Fenimprese Cosenza, l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese della provincia. All'assemblea parteciperanno il presidente nazionale di Fenimprese e i massimi vertici dell'associazione a livello nazionale. Saranno eletti il presidente, il vicepresidente, il direttore e le altre figure di riferimento per le imprese del territorio per il prossimo triennio». È quanto si legge in un nota diffusa da Fenimprese Cosenza, presieduta attualmente da Alessandro Benedetto.



«L'ordine del giorno - continua la nota - prevede anche un confronto sulle sfide che attendono la provincia di Cosenza nei prossimi anni, in particolare sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sulla finanza agevolata in generale, i principali strumenti di finanziamento per la ripresa economica post-pandemia».



«Per approfondire questo tema, interverranno Stefano Morelli, vicedirettore generale della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, e Fabio Marcucci, responsabile nazionale di Finanza Agevolata Network (FAN), la rete di consulenti specializzati in finanziamenti agevolati per le imprese, di cui fa parte Golden Group spa. L'assemblea - è scritto in conclusione - sarà anche l'occasione per fare il punto sull'attività svolta dall'associazione nel 2023 e per presentare i progetti e gli obiettivi per il 2024, con particolare attenzione alle esigenze e alle opportunità delle imprese associate».