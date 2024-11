Il Covid-19 ha mutato lo stato socio-economico di quasi tutti i Paesi, inclusi l’Italia. Il settore immobiliare è stato tra i più colpiti in questo periodo tanto da risultare argomento di analisi perdiversi studi.



A trattare i risvolti di tale settore per la città di Catanzaro è stato l’ingegnere Rosario Failla in un approfondito studio pubblicato sulla nota rivista “il Giornale dell’ingegnere”, curata dal Consiglio Nazionale Ingegneri. L’analisi si è focalizzata sulle esigenze abitative post Covid-19, anche in termini di New Demand e New Product, ed ha visto inoltre la collaborazione di tutti gli ordini professionali, tra cui ingegneri, architetti, periti industriali, ed Ance della provincia di Catanzaro. L’epidemia da Covid-19, e lo stesso lockdown, hanno portato ad un mutamento delle priorità che stabiliscono i canoni di scelta nel settore immobiliare, tra questi ad esempio: spazio e location.

Lo studio in questione mette in luce tali aspetti valutando lo stato attuale e la direzione in cui il mercato immobiliare Catanzarese si sta spingendo post emergenza sanitaria.



I risultati prodotti, utili inoltre a fornire il quadro di una possibile e più adeguata programmazione urbanistica della città di Catanzaro, evidenziano come il mercato residenziale si sta muovendo ora in due direzioni principali: la prima è mossa dalla voglia di rinnovare e ristrutturare la propria abitazione con l’obiettivo centrale di ridisegnare ed ottimizzare gli spazi rendendoli più confortevoli e soprattutto funzionali; la seconda invece è legata sia all’esigenza di avere una nuova abitazione più spaziosa che ad una nuova location capace di coniugare l’esigenza di spazi a quella di servizi necessari ad una accresciuta esigenza di benessere.



I dati pervenuti sono stati correlati agli aspetti economici al fine di determinare un insieme di scenari futuri utili a definire in termini di valore le abitazioni e gli scostamenti evidenziati. Il sito ufficiale dell’Ordine degli Ingegneri ha inoltre creato una sezione che riporta l’indagine completa, anche di report e dettagli sui dati analizzati, al fine di consentirne la consultazione dettagliata.