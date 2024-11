'A nome della delegazione parlamentare del Partito democratico calabrese e di tutto il Partito regionale esprimo la solidarietà e la vicinanza agli Lpu-Lsu che in queste ore sono mobilitati per difendere il proprio diritto all'occupazione"

'A nome della delegazione parlamentare del Partito democratico calabrese e di tutto il Partito regionale esprimo la solidarietà e la vicinanza agli Lpu-Lsu che in queste ore sono mobilitati per difendere il proprio diritto all'occupazione". E' quanto dichiara il segretario regionale del Partito democratico della Calabria, on. Ernesto Magorno. "Siamo al fianco di questi lavoratori: parliamo di cinquemila precari a cui sono affidate fondamentali attività nei nostri territori di cui i Comuni fruiscono per l'erogazione di servizi primari – dichiara Magorno -. Chiediamo al Governo di prendere posizione senza indugi per sbloccare questa drammatica vertenza".