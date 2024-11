Con una nota diffusa nelle ultime ore a firma del responsabile della commisisone ambiente Giuseppe Corapi, il Movimento 24 Agosto - Equità Territoriale interviene sulla questione del mare sporco in Calabria. Sono infatti tante le segnalazioni e le criticità legate all'inquinamento che si sono registrate nelle ultime settimane in diversi tratti della costa calabrese. «In data 28 luglio 2020 (già un anno fa!) scrivevamo all’Assessore De Caprio, - si legge nel comunicato - come commissione ambiente del Movimento Equità Territoriale, per essere sentiti sul problema del mare sporco delle coste calabresi; avremmo voluto far incontrare i nostri esperti con l’assessore per portarlo a conoscenza dei nostri studi relativi al fenomeno dell’eutrofizzazione del mare calabrese, fenomeno tra l’altro molto attenzionato dalla Comunità Europea in altri luoghi del mediterraneo, ma l’assessore ha ritenuto non utile sentirci: certo, noi non apparteniamo a nessuno schieramento di destra o di sinistra in regione».

«Quella che oggi l’assessore Orsomarso chiama “fioritura algale” - continua la nota - per dargli un senso gentile e non preoccupante si chiama “mucillagine” ed è ben nota e conosciuta anche in Italia, nell’alto Adriatico, dove negli anni novanta sono stati investiti oltre mille miliardi delle vecchie lire, ed il problema è stato risolto. Certo, noi Calabresi non siamo fratelli d’Italia, ma evidentemente per l’assessore Orsomarso siamo i fratelli minori d’Italia, ecco perché non hanno stanziato una cifra cosi consistente per risolvere la problematica della Calabria. La depurazione e le reti fognarie calabresi sono carenti; in molti centri della costa la rete fognaria è inesistente e si va avanti, nel migliore dei casi, visto il grave fenomeno delle case abusive e poi condonate. con le famose fosse biologiche o in casi eccezionali con vasche Imohoff. I depuratori in estate, con l’affluenza maggiore di cittadini vacanzieri, non ce la fanno a depurare velocemente il maggior afflusso di acque da depurare; i sistemi di depurazione non sversano in mare tramite condotta sottomarina, ma molte volte, direttamente sulla spiaggia. Le condotte sottomarine sono essenziali perché portano il prodotto uscito dal depuratore a distanza di 3 o 400 metri dalla costa, consentendo ai batteri, qualora ce ne fossero dopo la depurazione, di avere il tempo di morire prima di essere trasportati alla riva tramite le correnti marine: i batteri di acqua dolce muoiono in acqua salata dopo un breve periodo di tempo».

Ed ancora: «Ci chiediamo: quanti depuratori in Calabria sono così progettati? quante condotte sottomarine esistono e quante sono dotate di boa di monitoraggio del prodotto di depurazione all’uscita? Ma il problema del mare calabrese non è solo di natura batterica! Quelle chiazze di vari colori che si vedono in mare non sono batteri o altro. Certo, l’assessore Orsomarso la chiama “fioritura”, come se fosse un bel giardino… quella fioritura è mucillagine. Capisco che in campagna elettorale possa diventare fioritura, ma ad ogni cosa il suo nome e quello che lui definisce “mare con fioritura” si tratta di mare in eutrofizzazione. Le cause dell’eutrofizzazione in un mare come quello Calabrese, con un fondale di 3000 metri nel Tirreno ed oltre 5000 nello Ionio, non si possono per nulla imputare ad un fenomeno naturale! Certo che l’aumento delle temperature incide molto in fondali di 100/150 metri, come in Adriatico, ma è trascurabile quando si parla di 3000 mt ed oltre fino ad arrivare ai 5000 dello Ionio, qui la causa è sicuramente da imputare all’uomo! All’immissione in mare tramite le foci delle fiumare e degli scoli agricoli di azoto, fosforo ed altre sostanze fitostimolanti».

In conclusione: «Queste sostanze fungono da nutriente (fertilizzante) per le alghe, le quali rilasciano poi quella mucillagine di colore marroncino, bianca e anche gialla di consistenza, oleosa molto brutta da vedere, e inducono il bagnante (giustamente) a non fare il bagno. Cosa hanno fatto i nostri fratelli maggiori d’Italia (quelli che possono avere l’attenzione del governo)? Nell’immediato hanno utilizzato i battelli che puliscono il mare, si chiamano “Pellicano” e, come si fa per la pulizia delle strade, tutte i giorni andavano in funzione per raccogliere le mucillagini e hanno poi dotato le coste di barriere antimucillagine. Certo questo risolve il problema immediato, non la causa. Per risolvere il problema alla fonte, invece, i contadini sono stati costretti a consorziarsi e a non far defluire i prodotti dell’irrigazione negli scoli che vanno nei fiumi, ma a riutilizzare in un circuito chiuso quel prodotto con un ritorno notevole sugli investimenti (l’azoto, il fosforo sono fertilizzanti eccellenti) e con una risoluzione del fenomeno mucillagine. Ora, la buona politica, invece di parlare di fioritura di giardini dell’eden, perché non studia e si mette a risolvere il problema? Ottenere finanziamenti contro l’eutrofizzazione del mare in Europa è facile, è un problema noto ed attenzionato. La politica calabrese vuole attenzionare il Governo italiano nei programmi del PNRR su questo aspetto??? Per chiarezza dei cittadini».