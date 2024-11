È stata decisa anche la nomina di Giuseppe Rotundo, già fondatore e responsabile provinciale del movimento lega Calabria federalista, come coordinatore di supporto/aggiunto

È Roberto Rizza, consigliere comunale in carica della città di Catanzaro, ad essere stato nominato referente per la città capoluogo di regione del movimento politico "Noi con Salvini".

La nomina è stata ratificata nel corso dell’ultima riunione del Direttivo Regionale guidato dal coordinatore regionale Domenico Furgiuele. È stata decisa anche la nomina di Giuseppe Rotundo, già fondatore e responsabile provinciale del movimento lega Calabria federalista, come coordinatore di supporto/aggiunto.

"L’orgoglio dei cittadini per un rinnovato senso identitario e l ’amore degli amministratori per una diversa responsabilità amministrativa - si legge nella nota diramata dal direttivo regionale - sono i principali obiettivi che il nostro partito si propone di raggiungere per dar vita ad una nuova fase politica senza la quale la città di Catanzaro rischia di non superare la preoccupante presente fase di crisi culturale, sociale ed economica.



Con la particolare attenzione riservata alla città di Catanzaro, attraverso la nomina di due esponenti, ci auguriamo il radicamento in questa città di un partito credibile fatto di partecipazione, entusiasmo e buona fede".