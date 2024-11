Il complessivo progetto di riordino delle province originariamente contenuto nella legge Delrio ha subito sostanziali modificazioni che rischiano di comprometterne il già difficile iter di attuazione, per tale ragione ho presentato una mozione, aperta all'adesione di altri colleghi che hanno già anticipato questo loro intendimento, per affrontare l'importante tema del personale attualmente in carico ai centri per l'impiego

Il decreto legge 78/2015 sugli enti locali in effetti prefigura un'ipotesi specifica di passaggio delle funzioni e dei lavoratori impegnati nel settore del mercato del lavoro alle regioni con l'utilizzo dello schema delle convenzioni con il governo centrale.

Oggi è possibile affrontare la materia in una visione organica nell’ambito delle leggi attuative del “jobs act” e della riforma del Titolo V riportando la gestione dei servizi in ambito regionale attraverso la creazione delle agenzie per l'impiego con la garanzia da parte dello Stato, di impegnare le risorse necessarie a svolgere tali funzioni.

Chiedo per questo al governo regionale di attivarsi presso il Governo ed il Parlamento affinché, già in sede di conversione, si possa procedere ad una modifica sostanziale del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) tenendo conto delle criticità finanziarie già evidenziate dall'upi e da altre regioni del paese ed inoltre affinché si proceda sin da subito a stipulare le convenzioni necessarie a far transitare i dipendenti dei centri per l'impiego.

L'attuazione di questo percorso potrebbe essere un aiuto per la criticità in cui versa la provincia di Vibo Valentia, dove circa 35 dipendenti attualmente impegnati nel settore del mercato del lavoro che dovrebbero essere retribuiti con fondi della provincia potrebbero rientrare nei ruoli regionali.