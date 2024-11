Dichiarazione di Michele Mirabello, consigliere regionale Già nell’immediatezza dell’istituzione delle navette estive che collegano la Costa degli Dei con l’aeroporto di Lamezia Terme , avevo interessato formalmente i Dipartimenti Regionali interessati , per prolungare le corse - che avevano come capolinea Santa Domenica di Ricadi - sino a Capo Vaticano , essendo questa la zona a piu’ alta concentrazione di strutture ricettive e quindi potenzialmente la piu’ interessata al servizio

Già nell’immediatezza dell’istituzione delle navette estive che collegano la Costa degli Dei con l’aeroporto di Lamezia Terme , avevo interessato formalmente i Dipartimenti Regionali interessati , per prolungare le corse - che avevano come capolinea Santa Domenica di Ricadi - sino a Capo Vaticano , essendo questa la zona a piu’ alta concentrazione di strutture ricettive e quindi potenzialmente la piu’ interessata al servizio.



Confortato anche dalle legittime proteste degli operatori turistici e dei cittadini , ho sollecitato i responsabili dei Dipartimenti affinchè venissero ricercate e studiate tutte le soluzioni possibili per esaudire tale richiesta, che rispondeva ad una reale e giusta esigenza di questa area.



Ieri pomeriggio , dopo uno studio attento condotto dalle strutture dipartimentali della Regione Calabria, grazie ad alcune economie di gestione che si sono già realizzate e possono così essere utilizzate per tale servizio , mi è stato comunicato che dal 20 luglio prossimo , il capolinea delle corse da e per l’aeroporto di Lamezia Terme , sarà allungato di 8 km. e portato nella piazza di Santa Maria di Ricadi.



Purtroppo non è stato possibile estendere le corse fino a Nicotera , così come da me anche sollecitato , in quanto la tratta Ricadi-Nicotera non è coperta da una concessione regionale che poteva essere nell’immediatezza utilizzata.



Ringrazio infine , a nome mio personale e credo di poter dire anche a nome dei cittadini e operatori turistici ricadesi , i Responsabili dei Dipartimenti regionali per la disponibilità dimostrata, grazie alla quale siamo riusciti a dare soluzione al problema .