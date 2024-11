Il sindaco di Catanzaro Abramo: 'La città si stringe ai suoi familiari'

“Apprendo con immane dolore della morte di un figlio della nostra città, avvenuta alle luci dell’alba e causata da un terribile incidente stradale. Enorme è l’amarezza per una morte balorda che ha portato via il regista Giuseppe Petitto, sottraendolo per sempre all’affetto della sua famiglia e dei suoi tanti amici. La morte del caro Giuseppe priva la nostra terra di una preziosa figura, di un talentuoso regista che ha firmato lavori elogiati e apprezzati a livello internazionale.



Come non ricordare i cortometraggi da lui prodotti che hanno trovato ospitalità nelle sale cinematografiche di diversi paesi europei e degli Stati Uniti, così come il documentario intitolato “tredici” che racconta la tragedia del camping Le Giare di Soverato.



In questo difficile e triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’Amministrazione comunale e dell’intera città che rappresento per la tragica e prematura scomparsa del loro amato figlio. Un abbraccio particolarmente affettuoso lo rivolgo al caro papà, Enzo, che ha anche ricoperto la carica di consigliere comunale negli anni passati”.