Conferma la presenza del presidente della Fgci Gabriele Gravina a Nocera Terinese lunedì 10 agosto, per ritirare il Premio Carlo Rambaldi. «Gravina - si legge in una nota inviata dalla presidenza del Premio Rambaldi - ha confermato attraverso la sua segreteria di federazione di non voler mancare all'evento. Pugliese di nascita ed Abruzzese di adozione ha scalato i vertici della Federazione più importante in Italia, con una carriera encomiabile.

Tutti ricorderanno il miracolo Castel di Sangro, che da piccola realtà di paese raggiunse la serie B, grazie alla guida proprio di Gabriele Gravina. Eletto con il massimo dei voti alle elezioni federali, ha da subito impresso una marcia in più alla Federcalcio. La stessa tenacia e preparazione professionale ha consentito al top manager del calcio italiano di gestire al meglio la situazione pandemica del lock-down e del post Covid-19, entrambe situazioni scaturite da un evento sanitario di proporzioni mondiali mai esistite prima.

Gravina è riuscito con la diplomazia del caso e con le accortezze sanitarie a far ripartire il calcio, senza troppi scossoni e con una nota di merito, aver virtualmente assegnato lo Scudetto del Cuore al personale sanitario italiano che in prima linea durante l'epidemia, ha dimostrato tutta la tenacia e la grande professionalità oltre all'abnegazione tipica degli italiani in tempi critici. Per queste attitudini e per i rapporti avuti con Carlo Rambaldi in vita, e con la Fondazione da poco, che viene lui conferito il Premio Carlo Rambaldi nella sezione "amici della Fondazione".

Durante ET...Sotto le stelle sesta edizione lo stesso Presidente Gravina sarà accolto da Victor e Daniela Rambaldi, dal Direttopre della Fondazione Giuseppe Lombardi e dal sindaco Antonio Albi ed il vicesindaco Francesco Cardamone, delegato quest'ultimo ai rapporti con la Fondazione Carlo Rambaldi e la Rambaldi Promotions. Come spesso sentito dire dai commentatori calcistici: l'attesa sta per finire... lunedì Gravina a Nocera Terinese».