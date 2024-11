Il parlamentare Rossano Sasso, commissario della Lega in Calabria, ha espresso parole di apprezzamento nei riguardi del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, «per l'impegno profuso nella realizzazione della nuova Strada statale 106 tra Simeri Crichi e Crotone. Con i cinque bandi pubblicati sul sito dell'Anas, - scrive in una nota - che riguardano l'assegnazione dei lotti per un valore di 400 milioni di euro ciascuno, il progetto complessivo che supera i 2 miliardi di euro sta prendendo forma».

«Ennesimo risultato per la Calabria ed ennesima promessa mantenuta grazie al ministro Salvini - sottolinea Sasso - Questa iniziativa ambiziosa cambierà radicalmente il volto della viabilità calabrese, con la realizzazione di una strada a quattro corsie che collegherà Crotone a Simeri Crichi. Questo investimento non solo migliorerà la mobilità locale, ma anche renderà più efficiente l'accesso a importanti servizi come il centro polifunzionale di Germaneto, sede della Regione Calabria e del Polo universitario».

Nel comunicato, Sasso evidenzia l'importanza di queste opere infrastrutturali per il territorio calabrese e l'entusiasmo per il completamento dello Studio di fattibilità tecnico-economico entro il 2024 e del progetto esecutivo entro il 2025: «Questi interventi - prosegue - rappresentano un passo determinante verso la modernizzazione e lo sviluppo della nostra regione. L'impegno e il lavoro incessante della dirigenza di Anas, in collaborazione con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e con le istituzioni regionali, stanno portando a risultati concreti e tangibili, trasformando un progetto atteso da tempo in una realtà che porterà benefici tangibili alla Calabria».