«Momento storico per le professioni sanitarie e, in particolare, per la grande famiglia dei biologi calabresi. Si è insediato, infatti, il primo Consiglio Direttivo del neonato Ordine regionale dei Biologi della Calabria, eletto al termine delle votazioni del 4, 5 e 6 novembre scorso, che hanno sancito la vittoria della lista dei "Biologi per il Rinnovamento"». È quanto si legge in una nota dell'Ordine dei biologi calabresi.

«Il Direttivo ha subito votato per l'assegnazione delle cariche. Ebbene - si legge - , presidente (è il primo della storia dell'OB Calabria) è stato designato il prof. Giuseppe Passarino, ordinario di Genetica all'Università della Calabria. Vicepresidente: la dott.ssa Anna Vero. La carica di tesoriere è andata al dott. Consolato Mento; quella di segretario al dott. Giovanni Misasi».