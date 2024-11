Il sindaco di Spezzano della Sila in una nota spiega i motivi del suo passo indietro in vista del congresso provinciale

«Dopo ampie interlocuzioni politiche e dopo aver analizzato approfonditamente la proposta congressuale di Vittorio Pecoraro ho deciso insieme ai tantissimi iscritti ed iscritte, segretari di circolo ed amministratori locali che avevano condiviso il mio progetto politico di ritirare la candidatura a segretario provinciale. Abbiamo voluto essere uno stimolo per la discussione congressuale e ritengo che i temi da noi portati avanti sulla centralità dei circoli, il rinnovamento del partito e i temi del lavoro e dell’inclusione sociale siano stati accolti nella mozione Pecoraro». Così in una nota stampa Salvatore Monaco, sindaco di Spezzano della Sila ed ex candidato alla segreteria provinciale del Pd Cosenza.

«Non ho mai fatto della mia candidatura una questione personale - aggiunge - ma l’ho sempre considerata uno strumento per portare avanti idee e valori nei quali crediamo fortemente e che vogliamo al centro del PD della nostra provincia. Per questo, dopo aver raggiunto i risultati sui temi posti ed aver constatato la volontà di Vittorio di garantire pluralismo politico e territoriale, ho deciso di fare un passo avanti consentendo così al Pd di svolgere un congresso in cui si possa realizzare una maggioranza solida e forte intorno al futuro segretario Pecoraro».

E ancora: «Dopo le elezioni provinciali e in vista delle grandi sfide che ci attendono, infatti il tema dell’unità è molto avvertito dal corpo largo del partito. Anche per questo ho voluto dare un segnale di fiducia e di responsabilità ma soprattutto ho voluto compiere un atto di generosità verso quanti da tempo pretendono un partito in cui prevalga il progetto collettivo rispetto alle legittime ambizioni personali. Nella mia vita sono sempre stato premiato dagli iscritti e dai cittadini e sono certo che anche questa volta avrei raccolto un ampio consenso trasversale tra i generi, i territori e le generazioni ma come detto è il momento dei costruttori, di chi, anche per l’esperienza maturata, vuole aiutare la squadra a vincere lo scudetto e non pensa solo a diventare capocannoniere. Per questo ci siamo stati e ci saremo per dare una mano nell’opera di rigenerazione che stanno portando avanti con coraggio il segretario nazionale Letta e regionale Irto. Lo facciamo per affermare i valori di autonomia ma anche di leale collaborazione che devono ispirare l’azione di ogni dirigente politico. In bocca al lupo a Vittorio e a tutta la nostra comunità politica: il meglio deve ancora venire».



LEGGI ANCHE: La sfidaPd Cosenza, tutto confermato: Pecoraro e Tursi in corsa per la segreteria provinciale



Verso il congressoPd Cosenza, ecco i nomi dei 120 candidati all’assemblea provinciale