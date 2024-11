La manifestazione è stata selezionata assieme ad altre sei in tutta Italia a essere stata finanziata dalla presidenza del Consiglio nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dalla nascita

Si terrà a Benestare, nel Reggino, nei giorni 27 e 28 settembre, in concomitanza con la XIV edizione dei Catoja in Festa 2023 che si svolgerà tra le antiche case di gesso dal 27 all’1 ottobre, la manifestazione “Perché Berlinguer era una brava persona".

«La manifestazione – si legge in un comunicato del sindaco Domenico Mantegna – è motivo di orgoglio per Benestare e per l’intera regione. Il progetto è stato infatti selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri insieme a sole altre sei città italiane (Roma, Firenze, Pescara, Pistoia, Venezia, Soave), per celebrare la figura del grande statista scomparso. Benestare risulta dunque l’unico Comune del Sud ad aver colto l’opportunità del bando per il finanziamento delle celebrazioni del centenario della nascita di Enrico Berlinguer».

«Un significativo primato – continua il primo cittadino –, che unito ad altri elementi di interesse unicizzanti, come l’essere stata teatro della prima rivolta contadina di Calabria (1906) o come l’essere l’unico centro storico d’Italia ad essere costituito in prevalenza di case costruite in gesso, contribuisce non poco a delineare una identità, sempre meglio definita, di questo borgo che ha tutta l’intenzione di divenire parte attiva e importante della crescita socio-culturale del nostro comprensorio e della nostra regione».

«Il programma delle serate sarà un tributo alla gloriosa storia politica del segretario del Partito Comunista Italiano. Sotto l’esperta conduzione dalla giornalista Anna Larosa, interverranno tra gli altri: Ugo Sposetti, presidente della Fondazione Berlinguer, Sandro Ruotolo, giornalista d’inchiesta e membro della segreteria nazionale del Pd, Mario Oliverio, già presidente della Regione Calabria, Gianluca Passarelli, commentatore politico e docente dell’università “La Sapienza”, Giuseppe Falcomatà, politico ed esponente del Pd.

«Di significativa importanza – fa sapere il sindaco – l’inaugurazione di Largo Enrico Berlinguer, un prezioso spazio urbano completamente riprogettato che sarà dedicato alla memoria del compianto statista, alla presenza di Ugo Sposetti per la Fondazione Berlinguer e del sindaco metropolitano Carmelo Versace, oltre a molte figure rappresentative delle istituzioni civili e sociali locali».

«Durante le serate – conclude Mantegna – sarà rivolto anche un tributo musicale a Giorgio Gaber a cura del musicista e attore romano Luigi Bellanca (voce e chitarra) supportato dal musicista Muzio Marcellini (tastiere e chitarra), che proporranno anche dei lavori inediti del compianto artista. Contributi filmati, assieme ad una mostra di foto emblematiche e a brevi letture di passi dai suoi discorsi, saranno gli elementi messi in gioco per trasmettere memoria, soprattutto alle giovani generazioni, della figura di Enrico Berlinguer e del suo importante ruolo nella storia moderna della nostra Italia».