Il consigliere Bevacqua ha inviato stamane all’assessore Roccisano una lettera relativa alla vicenda dei giovani del Programma stages, i quali, proprio in queste ore, hanno annunciato per il prossimo 16 giugno una presidio di protesta presso la Cittadella regionale per la mancata stipulazione del contratto legato al bando del 29 febbraio scorso

Il consigliere Bevacqua ha inviato stamane all’assessore Roccisano una lettera relativa alla vicenda dei giovani del Programma stages, i quali, proprio in queste ore, hanno annunciato per il prossimo 16 giugno una presidio di protesta presso la Cittadella regionale per la mancata stipulazione del contratto legato al bando del 29 febbraio scorso. Sottolineando come si è occupato della situazione sin dal suo insediamento, avendo presentato ben 4 interrogazioni in merito, l’ultima il 21 aprile scorso, il consigliere Bevacqua si rivolge all’assessore Roccisano, ricordandole che “più volte ho sottoposto alla tua attenzione la problematica, ricevendo da te le più ampie assicurazioni circa la soluzione del problema attraverso l’immediata attuazione alla delibera di Giunta del 5 febbraio 2016, mediante la quale la Regione ha riprogrammato il Piano di Attuazione regionale del PON IOG, attuazione Garanzia Giovani, fornendo gli indirizzi per il finanziamento di attività di occupabilità del bacino in oggetto. Non comprendo, pertanto i ritardi accumulatisi”. “Conoscendo bene – conclude nella sua lettera Bevacqua - la tua sensibilità verso le problematiche inerenti l’occupazione giovanile ed essendo tu perfettamente consapevole della validità e professionalità dei 145 soggetti interessati, i quali da troppo tempo attendono una soluzione che pareva prossima, ti chiedo ora di adoperarti senza ulteriore indugio”.



?