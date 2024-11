La Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno, con prima firmataria Simona Loizzo, deputato della Lega, con il quale sì impegna il Governo a trovare soluzioni per consentire una proroga di servizio per i medici in età pensionabile.

«L'ordine del giorno - spiega la parlamentare in una nota - partendo dai provvedimenti adottati durante l'emergenza Covid, impegna l'esecutivo a predisporre soluzioni per i medici che, volontariamente, vorranno proseguire il servizio senza che ciò pregiudichi le nuove assunzioni. La necessità di mantenere in servizio i medici che volessero proseguire - secondo Loizzo - parte dal presupposto di abbattere le liste di attesa e di premettere, con l'innesto dei nuovi assunti, una sostanziale implementazione delle piante organiche».