Un anno dopo le elezioni regionali, che hanno visto la vittoria del Presidente Mario Oliverio, i Giovani Democratici Calabria intendono attuare una serie di iniziative tematiche, per rilanciare le proposte e l’impegno concreto dei Giovani Democratici con le istituzioni e con il contesto sociale calabrese, messe in campo durante la campagna elettorale con i Quaderni calabresi

Un anno dopo le elezioni regionali, che hanno visto la vittoria del Presidente Mario Oliverio, i Giovani Democratici Calabria intendono attuare una serie di iniziative tematiche, per rilanciare le proposte e l’impegno concreto dei Giovani Democratici con le istituzioni e con il contesto sociale calabrese, messe in campo durante la campagna elettorale con i Quaderni calabresi.



Prima di una serie di iniziative predisposte in tavoli tematici, sarà avviata venerdì 27 novembre alle ore 17 presso il Grand Hotel Lamezia, alla presenza dell’Assessore alla Tutela Ambientale della Regione Calabria, Antonietta Rizzo, del Dirigente U.O.A. della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tanzi, del Presidente della quarta Commissione consiliare “Assetto, utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente” della Regione Calabria,Domenico Bevacqua del segretario PD Calabria, Ernesto Magorno, del segretario GD Calabria, Mario Valente e del responsabile ambiente GD Calabria, Manlio Caiazza.



Un tavolo di discussione dove le personalità presenti daranno un importante contributo al fine di ovviare all’annosa questione ambientale che da troppo tempo attanaglia la nostra Regione, viste e considerate le scelte politiche passate risultate del tutto inadeguate.



Seguiranno altre serie di iniziative tematiche, una iniziativa già programmata per il 2 dicembre, riguardante le Politiche sociali e il Lavoro in Calabria nella quale saranno presenti l’Assessore al lavoro, welfare e politiche giovanili, Federica Roccisano e del Capogruppo in seno al Consiglio Regionale, Sebi Romeo.



I Giovani Democratici Calabria sono pronti, con il lavoro svolto con i quaderni calabresi, ad essere da stimolo per l’azione politica promossa della Regione.



#quadernicalabresi costruiamo insieme la nuova Calabria.