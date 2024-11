«Dato lo stato di congedo del consiglio regionale, che comporta una gestione relativa solo all'ordinarietà delle funzioni, ma soprattutto lo stato di difficoltà economica che sta affrontando l'intero pianeta ed in particolare la nostra Regione a causa della crisi pandemica covid-19, nella mia funzione di consigliere regionale e quindi di rappresentante dei calabresi ed in qualità di presidente del gruppo Democratici Progressisti, propongo di azzerare l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari ai sensi della legge 13/2002 e procedere con l'immediata restituzione delle risorse pubbliche destinate alle spese di funzionamento e di personale dei gruppi». Lo scrive in una nota stampa Giuseppe Aieta, presidente del Gruppo Democratici Progressisti che spiega: «Successivamente, di concerto con gli uffici preposti, proporrò una norma che permetta al Consiglio Regionale in qualità di Ente erogatore delle somme, di destinarle alle famiglie in condizioni di povertà attraverso il Banco Alimentare».

A giudizio dell’esponente Dp «È un atto che si rende necessario al fine di dimostrare fattivamente la nostra vicinanza ai calabresi, mettendo in campo un'importante mole di risorse economiche che parteciperanno, insieme alle altre misure, a far fronte alla grave situazione che si è determinata nella nostra Regione ancor più in conseguenza della pandemia.

L'ammontare delle spese di funzionamento, già azzerate nell'anno 2020, sommate alle risorse per funzionamento e personale del 2021 del Gruppo che rappresento è di circa €150mila euro. Se si considerano tutti i gruppi presenti in consiglio regionale si capisce come il contributo che si può restituire ai calabresi diventa un segnale importante e un gesto maturo e responsabile della politica».