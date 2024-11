«L’improvvido fervore della onorevole Jole Santelli non può cogliere impreparati i calabresi perciò, io assieme a tutta l’Amministrazione Comunale, abbiamo deciso di rigettare l’ordinanza della Presidente della regione». Così in una nota il sindaco di Nocera Antonio Albi.



«La strada maestra per lo sviluppo della Calabria non passa attraverso lo stillicidio degli anziani e dei cittadini con problemi di salute, né si può mettere la testa sotto la sabbia pensando che le fragili strutture sanitarie calabresi possano accogliere tutti. Ce lo dica l’onorevole Santelli se vuole abbassare l’età media dei calabresi non si possono far morire gli anziani, piuttosto metta in tavola politiche attive del lavoro per far ritornare in regione i giovani calabresi della diaspora.

Al primo posto vanno considerati tutti i cittadini calabresi. Non accettiamo discriminazioni. L’indice di anzianità dei piccoli comuni della Calabria racconta un’altra storia, che non cammina in parallelo con le politiche suicide della Santelli. Quell’indice parla dell’emigrazione, delle partenze in cerca di fortuna e dei viaggi della speranza per una sanità adeguata.

Se vogliamo usare un eufemismo una mamma ama i propri figli, non li disprezza».