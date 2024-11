I due esponenti sono stati indicati per rilanciare il movimento politico e culturale fondato da Mimmo Bevacqua. Giovedì 27 aprile il primo incontro con Silvio Gambino, Don Giacomo Panizza e Roberto Occhiuto per parlare del Ddl Calderoli

«Una nuova sfida politica. Una ripartenza non scontata e con obiettivi a lungo termine. Ecco, di nuovo, ZonaDem il movimento politico e culturale fondato anni fa dall'attuale capogruppo PD Mimmo Bevacqua immaginato come Il "luogo" dentro cui ragionare di Pd, ma anche e soprattutto di progetti e di problemi. A ricoprire il ruolo di coordinatori sono stati indicati due esponenti di lungo corso di zonadem quale Franca Sposato e Fabrizo Grillo». È quanto si legge in una nota stampa diffusa dal movimento politico culturale.

Secondo quanto scritto nella nota, a Sposato e Grillo «l'importante obiettivo di rilanciare ruolo, posizione e compiti di ZonaDem. Con loro tantissimi altri amministratori e aderenti al movimento che hanno presenziato e risposto presente all'invito in un noto hotel di Rende».

ZonaDem dunque riparte, e per farlo è gia in programma un primo appuntamento. Giovedì 27 aprile, infatti, alle ore 18 presso l'hotel Europa di Rende, il movimento politico discuterà del Ddl Calderoli e dei "rischi per il Sud". L'introduzione del convegno è affidata proprio a Franca Sposato che ne discuterà insieme a Silvio Gambino, noto costituzionalista e Don Giacomo Panizza della Comunità Progetto Sud. All'iniziativa parteciperanno anche il capogruppo Pd Mimmo Bevacqua e il governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto. A moderare l'incontro il giornalista Francesco Mannarino.