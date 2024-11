"Chiederemo al sindaco di Vibo Valentia e al consiglio comunale di attribuire la cittadinanza onoraria al piccolo Francois Manuel"

"Chiederemo al sindaco di Vibo Valentia e al consiglio comunale di attribuire la cittadinanza onoraria al piccolo Francois Manuel".

E' quanto dichiarato da Giovanni Russo, Capogruppo PD Vibo Valentia.

"Un atto simbolico, ma significativo che vuole esprimere un sentimento di vicinanza e solidarietà, oltre che sancire l'impegno del Comune a riconoscere la pienezza dei diritti di bambini e ragazzi che non sono e non devono sentirsi stranieri, ma parte integrante della nostra comunità.



Con questa iniziativa vorremmo che l’Amministrazione comunale sensibilizzi i vibonesi sul tema dell’accoglienza, della solidarietà e dell’integrazione dei nuovi cittadini nella comunità, dove tutti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Una battaglia di libertà, un segnale forte contro il razzismo, per l'integrazione, per la civiltà questo è il messaggio che il consiglio comunale di Vibo Valentia ha la possibilità di lanciare riconoscendo la cittadinanza onoraria al piccolo Francois Manuel sbarcato appena nato nel porto di Vibo Marina solo qualche giorno fa.



Pur non avendo il potere di modificare lo status giuridico dei minori nati da genitori stranieri, quest'iniziativa può essere un segnale politico importante. La nostra città di fatto è già un laboratorio di inclusione e di integrazione sociale. È questo dunque il nostro futuro, integrazione e accoglienza sono occasione di sviluppo sociale e civile per l'intero Paese.

Nei prossimi giorni inoltre insieme al direttore dell’Asp Angela Caligiuri, come gruppo consiliare del Partito Democratico faremo visita al piccolo, ed ai suoi genitori, donandogli beni di prima necessità".