Riceviamo e pubblichiamo la nota della dirigenza di Villa dei Gerani, che ha eseguito con successo il primo intervento chirurgico di taTME con approccio sia transanale che laparoscopico addominaleFinalmente! Troppe volte siamo stai costretti in questi anni a dare notizie negative parlando di Sanità e invece oggi la cronaca ci permette di riferire con orgoglio come la nostra città, sì parliamo proprio di Vibo Valentia, sia entrata nel gotha della Sanità europea

Riceviamo e pubblichiamo la nota della dirigenza di Villa dei Gerani, che ha eseguito con successo il primo intervento chirurgico di taTME con approccio sia transanale che laparoscopico addominale



Finalmente! Troppe volte siamo stai costretti in questi anni a dare notizie negative parlando di Sanità e invece oggi la cronaca ci permette di riferire con orgoglio come la nostra città, sì parliamo proprio di Vibo Valentia, sia entrata nel gotha della Sanità europea.

Infatti il 26/6/2015 il Dott. Vincenzo James Greco, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Laparoscopica della Casa di Cura Villa dei Gerani, insieme con il suo staff medico e paramedico, ha eseguito con successo il primo intervento chirurgico di taTME con approccio sia transanale che laparoscopico addominale, per un tumore del retto situato a 2 cm dal margine anale, con infiltrazione della sottomucosa, utilizzando la nuovissima colonna laparoscopica con tecnologia 3D e con braccio robotizzato di ultimissima generazione della B.Braun recentemente acquistata da Villa dei Gerani.

Questa tecnica operatoria all'avanguardia viene eseguita soltanto in altre dodici strutture sanitarie in Europa di cui solo tre in Italia e ha permesso alla paziente oltre ad ottenere una risolutiva asportazione del tumore, di poter condurre una vita normale sotto tutti gli aspetti essendogli stato risparmiato lo sfintere anale.

In fase preoperatoria la paziente è stata accuratamente studiata, anche grazie all’impianto di risonanza magnetica con bobina ad alta risoluzione di Villa dei Gerani che ha permesso di ben stadiare la neoplasia e di porre l'indicazione per questo tipo di intervento.

L'operazione ha avuto una durata di solo quattro ore e la paziente, completamente ristabilita, è stata dimessa già dopo sei giorni. L'esame istologico ha poi garantito la definitiva remissione del male, è la paziente non dovrà essere sottoposta né a radioterapia e né a chemioterapia.

Da oggi in poi i cittadini di Vibo Valentia, e della Calabria, per combattere tale tipologia di malattia non dovranno più affrontare i cosiddetti viaggi della speranza e di ciò dobbiamo ringraziare il Dott. Antonino La Gamba, in rappresentanza della proprietà di Villa dei Gerani, il quale ha fortemente voluto la collaborazione di un chirurgo del calibro indiscusso del Dott. Greco e, con grande lungimiranza, gli ha messo a disposizione le attrezzature necessarie, nonché la colonna laparoscopica 3D di ultimissima generazione (solo 10 in Italia), acché tale professionista possa esprimere al meglio le sue capacità. La colonna laparoscopica 3D robotizzata a Villa dei Gerani viene anche utilizzata di routine per tutti gli interventi laparoscopici garantendo una precisione e raffinatezza del gesto chirurgico superiori alla classica laparoscopia.

Abbiamo sentito telefonicamente il Dott. Greco il quale con una modestia e pacatezza che gli fanno onore ci ha descritto l'intervento. Una sua frase ci ha colpito: “Il paziente che si affida alle mie mani è per me prima di tutto una persona ed io devo fare di tutto per garantirgli non solo la vita, ma una vita che abbia la migliore qualità possibile”.