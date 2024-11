«Non sorprende che il ministro della Salute, Roberto Speranza, si sia dichiarato favorevole al Mes per le spese sanitarie. Il suo allineamento al sistema è evidente da tempo». Lo afferma, in una nota, il deputato del M5S Francesco Sapia, della commissione Sanità.

«Finiamola - continua - di fare i replicanti. Per sostenere i costi della sanità vanno trovati altri strumenti, non a debito. Il Mes è un cappio al collo. Soprattutto, per la ripartizione delle risorse - rimarca il deputato del Movimento 5 Stelle - occorre stabilire criteri e obiettivi oggettivi, partendo dai livelli di sofferenza dei vari Servizi sanitari regionali. A dispetto del nome, su Speranza - conclude Sapia - si può fare ben poco affidamento, perché non entra nel merito delle questioni, non guarda al futuro della sanità, specie del Sud, e d'ufficio si nega al confronto».