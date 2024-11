Una vetrina per aziende emergenti e per quelle che stanno prendendo quota nell’evento di moda tra i più importanti al mondo. Domenica 26 febbraio, dalle 11 alle 22 allo Studio Novanta (Via Mecenate, 88/A) si terrà la prima edizione dell’evento “Yes Brand Milano”, organizzato da Bros Group Italia con il patrocinio di Assomoda-Confcommercio (ingresso gratuito previa registrazione via mail all’indirizzo: info@brosgroup.it). I dettagli contenuti in una nota stampa.

«Yes è una parola importante, forse la parola più positiva per eccellenza, e chi partecipa a questo evento è un brand che è stato valutato positivamente, ossia con le giuste caratteristiche d’identità per posizionarsi in futuro sul mercato della moda. Daremo visibilità a realtà italiane e internazionali, sia start up, che brand già strutturati e che in questo evento verranno tenuti a battesimo da alcuni famous brand. Un format neonato ma che già a questa prima edizione è stato molto richiesto da numerosi designer e new brands», commentano gli ideatori Tiziano Cavaliere e Paolo Urciuoli.

Una maratona di sfilate nello Studio Novanta agli East End Studios che racchiude tutto il fascino della location post-industriale costituita da mattone rosso a vista e travi in ferro, con l’obiettivo di inviare un messaggio positivo per l’ambiente, verso una moda sostenibile a salvaguardia del pianeta.

Infatti, il concept per la realizzazione degli allestimenti è stato affidato e studiato dalla Migliorino Design di Gianluca Migliorino, noto art designer molto sensibile sul tema della tutela dell’ambiente, e prendendo spunto dall’ affresco “La tentazione di Adamo ed Eva” nella cappella Brancacci a Firenze porrà in primo piano le bellezze della natura ripercorrendo attraverso immagini, suoni e fragranze, la storia della comparsa dell'uomo sul pianeta.

La giornata - si fa rilevare nel comunicato - verrà aperta dal vernissage della mostra “Fashion Victim” ideata proprio da Gianluca Migliorino. A seguire, alle ore 12, una sfilata/parata dell’Istituto Tecnico Aeronautico Antonio Locatelli - Bergamo, poi spazio in passerella alle griffe Dressij, Pho Firenze, Reja Silva, Essencia, Hindami – Sara Halmuhannadi Qatar, White Wise, Alv by Alviero Martini, Petrelli Uomo, Anton Giulio Grande.

Le sfilate, con la regia di Gianluigi Resta, saranno accompagnate da immagini virtuali che rappresentano il ritorno alla Valle dell’Eden e della sua vegetazione che si fondono con suoni e fragranze che risveglieranno primordiali sensazioni legate alla presenza dell'uomo sulla terra.

Al termine, l’evento continua con un super party organizzato dallo storico portale Milanodabere.it alla quale prenderanno parte le modelle e le celebrities presenti. Il Djset sarà affidato al sound di Andrea Montovoli e Italo Perez.

Partner ufficiali Arpege Opera Parrucchieri, Accademia di Make Up – MBA – Making Beauty Academy, Luis Franciacorta, Acqua Killer Break, Hoas Group Torino, Daniela Corti Event, Milanodabere.it, Matteo Milano, Tomatogrago Production, Tartarelli Art Gallery.