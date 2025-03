Organizzati da Pasquale Tridico, presidente della Commissione Fisco del Parlamento Ue, tre importanti appuntamenti dedicati al rapporto tra giovani ed Europa si sono tenuti martedì scorso al Parlamento Ue di Bruxelles. Prima Tridico ha dialogato con Fabiola Salerno, docente di inglese al Liceo classico “Gioacchino da Fiore” di Rende, con cui ha presentato il libro “Sguardi sull’Unione Europea”, scritto dalla stessa prof. Con la prefazione del diplomatico Fernando Gentilini, l’opera racconta, soprattutto attraverso sintesi grafiche, il ruolo e l’evoluzione dell’Ue. Poi l’europarlamentare ha accolto gli studenti del liceo “Einaudi-Alvaro” di Palmi, a indirizzo umanistico, linguistico, economico e sociale, vincitori del progetto “Rise” (Resilient Innovation Ecosystems for EU Value Chains) con la startup “GineStart”: Emanuele Barone, Ilenia Cannistrà, Elisa Papalia, Clara Ranieri ed Elisa Saffioti.

Inoltre, è stato presentato il progetto del periodico “Europa”, che sarà realizzato dagli studenti del liceo di Lagonegro (Pz) “De Sarlo-De Lorenzo”. Davanti ai numerosi studenti che hanno seguito i tre incontri, Tridico ha sottolineato il valore della conoscenza, dell’innovazione e della partecipazione attiva alla costruzione del futuro europeo. «Sostenere i giovani e la loro voglia di mettersi in gioco – ha detto il parlamentare Ue – è un dovere per chi crede in un’Europa delle intelligenze, del merito e delle opportunità. La presenza di questi ragazzi a Bruxelles conferma che la Calabria e il resto del Sud sanno esprimere eccellenze pronte a confrontarsi con le grandi questioni del mondo. Ritengo fondamentale creare spazi di confronto, investire sulla conoscenza e – ha concluso – dare spazio ai giovani».