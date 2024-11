L'associazione plaude all'ambito riconoscimento: «Ciò che rende maggiormente fieri è che la designazione solitamente legata alle acque marine, qui diventa un tutt’uno con un borgo riconosciuto a livello internazionale per la sua bellezza e storia»

«Tanto è l’orgoglio per l’ottenimento da parte della città di Tropea della Bandiera Blu per l’anno 2020, a dimostrazione dell’impegno dell’amministrazione comunale e della cittadinanza tutta a porre al centro dei propri interessi l’ambiente e la valorizzazione del territorio». Queste è quanto dichiarato dall Confcommercio Calabria Centrale Vibo Valentia dopo il prestigioso riconoscimento alla perla del trirreno.

«Ciò che rende maggiormente fieri è che la Bandiera Blu - scrive la Confcommercio - solitamente legata alle acque marine di una località, a Tropea diventa un tutt’uno con un borgo riconosciuto a livello internazionale per la sua bellezza e storia. L’anno scorso anche Confcommercio Calabria Centrale Vibo Valentia si è impegnata in prima linea ed è stato grazie all’impegno del presidente della sezione servizi, Domenico De Lorenzo, che a Tropea è approdato il progetto “Sentinelle del Mare”, con lo scopo di salvaguardare l’ambiente monitorando le acque, verificandone lo stato di salute e catalogandone flora e fauna marina, con l’aiuto di cittadini ed operatori di categoria».

«Un traguardo, quindi, agognato e perseguito con grande impegno - si legge nella nota - che arriva in un momento storico in cui è necessario più che mai riscoprire le bellezze turistiche del nostro territorio e sostenere un settore, quello del turismo appunto, tra i più colpiti dalla grave crisi sanitaria ed economica che il mondo sta attraversando. Una notizia di buon auspicio e che sottolinea sempre più l’enormità delle ricchezze paesaggistiche, turistiche e culturali del nostro territorio e l’importanza che la loro valorizzazione deve avere per la collettività».