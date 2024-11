Dopo il successo alla TTG di Rimini, il calabrese Peppino De Rose sarà il relatore del panel "Programmazione e finanziamenti europei 2021/2027 per il Turismo Esperienziale in Italia" alla BITESP 2021, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale di Venezia, la fiera internazionale di riferimento dedicata al turismo esperienziale, all'innovazione e alla promozione e sviluppo commerciale degli operatori incoming e outgoing dell'Italia.

Peppino De Rose è un economista esperto in politiche di coesione e programmi dell’Unione europea e professore universitario di Impresa turistica e mercati internazionali presso l’Università della Calabria, campus in cui si è laureato con lode in Economia e Commercio con indirizzo in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro presso l’Università di Bergamo e diverse specializzazioni tra cui in Governo del territorio presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma e in Management delle imprese non profit presso l’Università Luigi Bocconi di Milano.

È stato Cultore della materia in diritto pubblico, legislazione scolastica e pedagogia presso l’Università della Basilicata. Da giovanissimo è stato chiamato a svolgere funzioni di consulente e consigliere politico nei bureaux dei deputati al Parlamento europeo e di esperto presso vari dipartimenti della Regione Calabria. Coopera con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti europei in diversi ambiti settoriali e svolge attività di ricerca scientifica serbando sempre un approccio umanistico ai temi dell’economia di mercato e dello sviluppo. È impegnato nel sociale e promuove diverse attività culturali per la promozione delle regioni del Mezzogiorno d’Italia all’estero.