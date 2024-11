«È un dovere morale, ed è in piena linea con le raccomandazioni del generale Figliuolo, autorizzare le vaccinazioni con siero a vettore virale degli ultrasessantenni non fragili nei Comuni del distretto sanitario Esaro-Pollino, dell’Asp di Cosenza, anche se non prenotati». Lo afferma, in una nota, il deputato Francesco Sapia, di L’alternativa c’è, che alla Camera siede in commissione Sanità.

«Non sprecare il vax day»

«Per questo – continua il parlamentare – mi appello al commissario Guido Longo e al sostituto presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, affinché intervengano per assicurare le vaccinazioni in quei Comuni, considerato che i vaccini sono già arrivati sul posto e che domani è l’altro giorno utile del Vax Day, sicché non dovrebbe essere sprecato. C’è ancora modo e il tempo di rimediare al blocco imposto per la mancanza delle prenotazioni, visto che altrove oggi si sta vaccinando anche i non prenotati appartenenti alla stessa categoria». Ed infine: «Basta solo un po’ di buon senso delle autorità sanitarie e regionali, insieme alla collaborazione dei sindaci, che già sono pronti, per evitare che i vaccini già forniti in quel territorio tornino indietro, per somministrarli proteggendo gli anziani e per garantire il rispetto delle misure di contenimento dei contagi».