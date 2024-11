Plauso del sub commissario regionale del partito di Salvini dopo l’ok del Cdm. «Stiamo riformando questo Paese, dai piccoli provvedimenti alle grandi opere come il ponte sullo Stretto»

«Semplificazione e ragionevolezza sono le due parole chiave che rappresentano il decreto Salva Casa. Una misura arrivata a destinazione grazie all’impegno del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini». Lo scrive in una nota Cataldo Calabretta, sub commissario regionale della Lega, commentando il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri.

«E in Calabria sono tanti – ha detto l’avvocato Calabretta - quelli che potranno finalmente risolvere quei piccoli problemi di natura urbanistica sui propri immobili. Finalmente ha prevalso il buon senso e il pragmatismo di una politica attenta ai bisogni dei cittadini e della imprese. La politica della Lega e del segretario Matteo Salvini si muove in questa direzione».

«A piccoli passi - ha aggiunto Calabretta - stiamo riformando questo Paese. Iniziando da provvedimenti come questo. Per poi passare alle grandi opere come il Ponte sullo Stretto. Il decreto Salva-Casa consentirà a tante imprese di generare ricchezza e lavoro. E tutti sappiamo quanto questo settore sia trainante per l’intera economia del nostro Paese, figuriamoci per quella calabrese».