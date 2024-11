Con riferimento all'articolo Caos all’aeroporto di Lamezia, passeggeri indignati dopo (l’ennesimo) volo annullato dalla Wizz air, arriva la replica della compagnia aerea che riportiamo di seguito integralmente:

«Purtroppo, Wizz Air ha dovuto cancellare i voli dagli aeroporti di Torino e Lamezia Terme il 22 maggio 2023, a seguito della temporanea chiusura operativa dell'aeroporto di Catania Fontanarossa, a causa dell'eruzione del vulcano Etna, che ha causato numerosi disagi al traffico aereo nazionale per l'intera industria aeronautica. Sebbene la situazione sia fuori dal suo controllo, come sempre, in caso di cancellazione di un volo, Wizz Air si impegna a fare tutto il possibile, offrendo una serie di opzioni ai passeggeri interessati, tra cui voli alternativi con Wizz Air, un rimborso completo o un rimborso del 120% della tariffa originale in credito aereo».