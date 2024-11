Il porto di Vibo Marina è deserto, sparito anche l’andirivieni incessante delle petroliere come conseguenza del crollo dei consumi di carburante.



Il ferreo lockdown ha interessato anche le banchine, dichiarate zona off-limits per tutto il periodo delle festività pasquali. E se sulla terraferma le anatre sono state viste tranquillamente a spasso sul lungomare, nello specchio d’acqua del porto è stato avvistato, manco a dirlo, uno squalo. Una verdesca, accompagnato da due pesci pilota, nel silenzio del porto deserto si è avvicinato fino ai pontili che ospitano le imbarcazioni da diporto. E la natura sembra riemergere, della serie “non tutti i mali vengono per nuocere”.





Durante questo forzato e doloroso stop delle attività economiche e sociali, è incredibile osservare la reazione della natura che, senza far rumore, torna a respirare timidamente e si riprende gli spazi che le appartenevano.





Chiusi nelle nostre case, possiamo assistere alla sua rigenerazione: l’aria è più pulita, il mare è tornato cristallino, l’inquinamento acustico è quasi scomparso e si possono sentire anche gli uccelli cinguettare.

Sembra che ci stia mandando un messaggio di speranza, di rinascita, per un futuro forse finalmente più rispettoso.