I grandi temi, le inchieste più scottanti e gli approfondimenti sui tanti aspetti nascosti di una terra affascinante e contraddittoria. LaC Dossier è il podcast prodotto dalla Società Editoriale Diemmecom, dedicato a raccontare le ombre e le sfide della Calabria, una regione tanto bella quanto complessa, segnata da eventi storici e dinamiche sociali che ne hanno plasmato il volto.

Attraverso una serie di episodi ricchi di inchieste puntuali e analisi approfondite, LaC Dossier esplora le criticità e le contraddizioni di questa terra, svelando le trame più oscure e i retroscena dei principali avvenimenti che hanno segnato la regione. Dalle indagini su temi delicati come la criminalità organizzata e la corruzione, fino a storie meno conosciute ma altrettanto rilevanti, il podcast punta i riflettori su tutto ciò che spesso rimane nascosto agli occhi del pubblico.

LaC Dossier non si limita a raccontare fatti di cronaca, ma offre un vero e proprio viaggio nelle dinamiche profonde che caratterizzano la Calabria, un territorio ricco di potenzialità, ma anche segnato da profonde contraddizioni. Le puntate affrontano questioni legate alla politica, all’economia, alla società e alla criminalità organizzata, mostrando il lato nascosto di una regione che ha molto da raccontare e svelare.

Questo podcast rappresenta una finestra unica su una realtà complessa, pensata per chi vuole comprendere a fondo il passato e il presente della Calabria, con uno sguardo attento e critico. Grazie a inchieste dettagliate e reportage di grande impatto, LaC Dossier si pone come uno strumento fondamentale per chi desidera andare oltre la superficie e scoprire i segreti di una terra tanto affascinante quanto enigmatica.