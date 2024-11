Un viaggio dentro una galassia criminale che vede nel narcotraffico, nei rapporti con la pubblica amministrazione e le aziende, nelle infiltrazioni nella società italiana e internazionale le sue attività principali. Mammasantissima è un viaggio crudo, senza fronzoli, un racconto di come i tentacoli delle famiglie calabresi abbiano avvinghiato il mondo intero, inondando l’Europa di cocaina e infiltrando ogni settore della vita pubblica.

Come è cambiata la ‘ndrangheta in questi anni? In che modo le forze dell’ordine, la politica, le istituzioni si difendono dalla prepotenza delle consorterie criminali? Mammasantissima sarà un

lungo viaggio alla scoperta dei segreti e delle commistioni, delle dichiarazioni e delle intercettazioni, degli audio esclusivi e degli atti delle inchieste di chi ogni giorno combatte contro la

criminalità organizzata. Durante questo viaggio sarà data parola agli inquirenti ed agli avvocati, alle forze dell’ordine ed alla società civile, alla magistratura ed a chi combatte la malapianta giorno dopo giorno.