Le inchieste più avvincenti, interviste esclusive e dichiarazioni imperdibili sono ora a portata di cuffie. La redazione di LaC News24 inaugura una nuova sezione di podcast dedicata agli approfondimenti speciali. Un’area innovativa pensata per offrire agli ascoltatori alcune delle migliori produzioni dell’offerta informativa targata LaC, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Il lancio della sezione podcast risponde alle nuove abitudini di fruizione dei contenuti, sempre più orientate verso la flessibilità e la possibilità di seguire le notizie in qualsiasi momento della giornata. In questo spazio dedicato troverete non solo reportage e inchieste curate dai giornalisti di LaC, ma anche interviste esclusive a personaggi di spicco, protagonisti delle cronache italiane e internazionali.