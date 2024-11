Nella puntata di domani intervista esclusiva al politico e già presidente del Consiglio dei ministri del direttore de LaC Pasquale Motta

“Politica e referendum”: questo il tema della puntata di 22° piano in onda domani, a partire dalle 14.30, su LaC. Nel corso della trasmissione andrà in onda l’intervista esclusiva rilasciata da Massimo D’Alema al direttore Pasquale Motta. Il politico e già presidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli Esteri e presidente del Copasir, è stato oggi a Vibo Valentia, per prendere parte all’incontro pubblico “Verso il referendum costituzionale. Le ragioni del No”, su invito del consigliere comunale e già candidato a sindaco per il centrosinistra nella città di Vibo Valentia, Antonio Lo Schiavo.



L’appuntamento con 22° piano è domani, 28 ottobre, su LaC, canale 19. Anche in streaming su www.lactv.it