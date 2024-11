La Calabria di ‘Noi con Salvini’ ha preso parte alla manifestazione Nazionale di Bologna indetta da Matteo Salvini 'Liberiamoci e ripartiamo'

Rinnovata la storica collaborazione tra gli attivisti Calabresi e la nuova Lega di Matteo Salvini, la manifestazione dell’8 novembre a Bologna intitolata “Liberiamoci e ripartiamo", oltre ad aver raccolto militanti da tutta Italia decisi a testimoniare un dissenso civile verso il governo di Matteo Renzi, è stata l’occasione per segnare un punto di svolta decisivo per il centrodestra Italiano.

Un centrodestra a trazione “Salviniana”, riconosciuta in modo indiscusso dalle presenze di Giorgia Meloni e di Silvio Berlusconi, che hanno voluto pubblicamente mettersi a disposizione di Matteo Salvini per il prossimo futuro.

Una giornata di sole utile per ribadire dei no decisi verso uno Stato ingiusto e ladro, che tutela i clandestini e non pensa ai propri cittadini, che garantisce i delinquenti e poi incarcera chi si difende dai ladri che entrano in casa, che tartassa le piccole e medie imprese e non capisce la necessità di un progetto importante come la flat tax al 15%.

Un evento che ha visto la partecipazione di 100mila aderenti, fra cui la compagine Calabrese accolta, come accade oramai da tempo, con grande entusiasmo dai militanti della Lega, guidata dalla segreteria Regionale di N.c.S. con a capo il Coord. Domenico Furgiuele, e accompagnata da presenze istituzionali come bernardo Spadafora, il consigliere comunale di Lamezia Terme Massimo Cristiano , il consigliere comunale di Catanzaro Roberto Rizza e il consigliere comunale di San Mango D’aquino Rosario Ungaro.

N.c.S. Calabria torna da Bologna con entusiasmo suscitato dalle parole del nuovo leader del centrodestra Matteo Salvini che in più occasioni ha avuto modo di ringraziare il sud e la Calabria in particolare, per la volontà di cambiamento.

Nei fatti dall’ultima visita di Salvini In Calabria, “Noi con Salvini” è diventata una realtà radicata in modo omogeneo su tutto il territorio, ed intenzionata a dare una contributo fattivo per la rinascita che merita il nostro territorio e la sua popolazione.

Domenico Furgiuele

Coord. regionale "NOI CON SALVINI”