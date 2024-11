In occasione del primo anniversario della scomparsa di Quirino Ledda, si sta svolgendo a Catanzaro una cerimonia commemorativa

È in corso di svolgimento presso la sala giunta della provincia di Catanzaro la commemorazione di una delle più importanti figure della sinistra calabrese: Quirino Ledda, nel primo anniversario dalla scomparsa. Alla manifestazione organizzata dall Anpi insieme ai figli Giuseppe e Luigi Ledda stanno prendendo parte autorevoli esponenti politici della sinistra regionale. Presenti Rosario Olivo ex presidente della Giunta Regionale, Filippo Veltri giornalista, Mario Vallone presidente Anpi Catanzaro. Ricordo commosso da parte di chi ha conosciuto Quirino Ledda uomo di partito che voleva essere chiamato comunista. Un gran lottatore a difesa dei più deboli. Memorabili le sue battaglie al fianco dei braccianti che negli anni settanta occupavano le terre.

Persone come Quririno Ledda rimangono nella memoria ed ad esempio di una sinistra che probabilmente non esiste più. Quirino Ledda, a volte personaggio scomodo per i gruppi dirigenti, conquistò sul campo i suoi traguardi per le battaglie che ha condotto su tutti i territori senza sottrarsi a nessuna responsabilità e molto spesso rischiando. La sua figura si eleva anche sulla mediocrità di alcuni esponenti dell'allora partito comunista che non fu valorizzato abbastanza.

