Presentazione ufficiale dei candidati della Casa delle Libertà per la Circoscrizione Calabria Centro a Catanzaro. In particolare la presentazione avverrà domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 15.00, nella sede del coordinamento regionale - in via Lucrezia della Valle a Catanzaro - nel corso di una conferenza stampa organizzata per far conoscere il profilo di ogni candidato.



Per l’occasione, Claudio Parente, coordinatore regionale e rappresentante legale della Lista Civica Casa delle Libertà assieme la candidata a presidente Jole Santelli – entrambi presenti all’iniziativa – illustreranno i programmi e le strategie che verranno intraprese dalla coalizione.