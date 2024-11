Nella suggestiva cornice di Palazzo del Trono a Cetraro, si è tenuto un incontro di cruciale importanza organizzato dal partito Noi Moderati Calabria. La discussione verteva sul tema "Nuove proposte di contrasto all'erosione costiera", argomento di cruciale rilevanza per la regione.

All'appuntamento hanno partecipato figure di spicco del partito, tra cui Giuseppe Iuele, Rocco Cantisani, Antonello Talerico (consigliere regionale), Davide Gravina (Noi Moderati Tirreno Cosentino), e Riccardo Rosa (Noi Moderati Provincia di Cosenza). A dirigere il dibattito, Lorena Matta, consigliere comunale di Noi Moderati Cetraro.

La sessione ha visto un serrato confronto sulla grave situazione dell'erosione costiera nel Tirreno Cosentino, che affligge in particolare la località di Cetraro. Si è sollevata l'urgenza di affrontare questa problematica in maniera strutturale, coinvolgendo lo Stato, la Regione e le Amministrazioni locali. L'ex consigliere comunale Vincenzo Cesareo ha evidenziato le cause specifiche che hanno portato a questa situazione, tra cui le inadempienze dello Stato legate alla realizzazione del porto. Secondo Cesareo, il parere vincolante del consiglio superiore dei Lavori Pubblici sarebbe stato condizionato alla realizzazione simultanea della difesa organica della costa, ma tale requisito non è mai stato soddisfatto.

La consigliere comunale Lorena Matta ha ribadito con forza la necessità di un intervento deciso da parte dello Stato e della Regione per destinare le risorse necessarie alla difesa della costa e alla protezione del porto. Il coordinatore provinciale del partito, Riccardo Rosa, ha sottolineato l'importanza di un impegno comune per affrontare questa emergenza, ringraziando l'on. Antonello Talerico per il suo coinvolgimento e annunciando il supporto di esperti del settore.

Il consigliere regionale Talerico ha sottolineato l'urgenza di trovare soluzioni concrete, che vanno dalla posa di massi e barriere di protezione alla valorizzazione del territorio per il turismo, con particolare attenzione alla questione della depurazione. L'incontro si è concluso con l'impegno di continuare a lavorare per trovare soluzioni efficaci a una delle sfide più urgenti che affronta la Calabria, la tutela delle sue coste e il rilancio del turismo attraverso un'azione coordinata e incisiva delle istituzioni.

Tra i presenti anche l’ex sindaco cetrarese, nonché consigliere regionale, Giuseppe Aieta, e diverse delegazioni territoriali del partito, rappresentate da esponenti dell’intero comprensorio del tirreno cosentino. Durante il dibattito sono anche stati formulati gli auguri all’attuale primo cittadino di Cetraro, Ermanno Cennamo, recentemente autore di una comunicazione poco rassicurante sul suo stato di salute.