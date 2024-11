Una coalizione di liste civiche lascia indietro il centrosinistra

A Cirò Marina vince Nicodemo Parrilla che con il 52,32% batte Roberto Siciliani. Parrilla dunque ritorna sullo scranno del comune del crotonese, a distanza di cinque anni dal suo primo mandato. Una rivincita dunque del medico di Cirò Marina che, sostenuto da cinque liste civiche, potrà contare su una maggioranza di dieci consiglieri , 3 ciascuno a Cirò Marina in Rete e Parrilla Sindaco, 2 a Buongiorno Cirò Marina, 1 ciascuno a Araba Fenice e Giustizia Sociale. All’opposizione due i seggi per le liste di Siciliani e altrettanti per la candidata del centrosinistra Ernesta Pugliese.

Questa la composizione del Consiglio. Maggioranza: Giuseppe Berardi, Giancarlo Fuscaldo e Vincenzo Salerno (Cirò Marina in rete); Giuseppe Russo, Serafina Sammarco e Ambrogia Tangari (Parrilla sindaco); Giuseppina Pirito e Antonio Pace (Buongiorno Cirò Marina); Salvatore Valente (Araba fenice); Leonardo Gentile (lista Giustizia sociale). All’opposizione ci saranno: Roberto Siciliani, Sergio Ferrari (Cittadini per Cirò Marina), Pietro Mercuri (Cresciamo Cirò Marina), Nelly Brisinda, Marianna Facente (Pd) e Salvatore Malena (Voce civica).



Sonia Rocca