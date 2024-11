Fazioni in lotta per ricucire le divisioni interne e contendersi la poltrona mentre il centrosinistra si compatta intorno al primo cittadino uscente

Corigliano Rossano è nel pieno della preparazione alle elezioni amministrative del 2024, con la Lega che promuove l’idea di un candidato a sindaco che sia espressione politica e non espressione della società civile. Nel campo del centrosinistra si cerca di coagulare il consenso attorno al sindaco uscente. La competizione per scegliere il candidato sindaco si fa sempre più accesa, con le principali forze politiche del centrodestra e del centrosinistra che cercano di risanare le relazioni interne logorate nel tempo.

L'onorevole Domenico Furgiuele, rappresentante della Lega Salvini, ha sottolineato l'importanza del proprio partito nella città di Corigliano Rossano, dichiarando che la Lega desidera giocare un ruolo di prim'ordine nel processo decisionale e nella selezione del candidato sindaco. Tuttavia, la Lega pone un ostacolo alla società civile, sostenendo che il candidato del centrodestra dovrà essere un politico. Maria Carmela Iannini, dirigente della Lega, ha evidenziato che Corigliano Rossano è ancora in cerca di una propria identità e che il centrodestra ha il compito di esprimere le proprie potenzialità e progetti. Secondo Iannini, la coalizione dovrà individuare il candidato migliore in grado di rappresentare le diverse anime del centrodestra e rispondere alle esigenze del territorio.

Le elezioni amministrative non saranno l'unica sfida in programma, poiché si voterà anche per le elezioni europee e, con la riforma in corso, potrebbe non essere esclusa neanche la possibilità di elezioni provinciali. In questo contesto politico, sembra emergere una supremazia di Forza Italia, il cui partito è rappresentato in Calabria dal Governatore Roberto Occhiuto, il quale potrebbe influenzare la scelta del partito destinato a ottenere la candidatura a sindaco. Nel campo del centrosinistra, invece, si sta facendo strada l'idea della ricandidatura del sindaco uscente Flavio Stasi, che potrebbe ricevere il sostegno anche dal Movimento 5 Stelle.

Tuttavia, all'interno del Partito Democratico, non tutti concordano con questa decisione, poiché alcuni membri del partito non hanno condiviso le posizioni di Stasi durante le elezioni per l'elezione del presidente della Provincia di Cosenza. La corsa per la scelta del candidato sindaco a Corigliano Rossano è appena iniziata e si sta svolgendo all'interno degli intricati giochi di potere delle segreterie partitiche. Le dichiarazioni di Domenico Furgiuele e Maria Carmela Iannini della Lega sottolineano l'importanza del ruolo del centrodestra nella città e l'ambizione di offrire una leadership politica in grado di interpretare le diverse sfaccettature dell'elettorato. La battaglia elettorale si preannuncia intensa e l'esito delle elezioni sarà determinante per il futuro politico di Corigliano Rossano.