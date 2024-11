Il primo cittadino su Facebook accusa gli avversari di aver perso tempo anziché partecipare al Consiglio comunale ma l’esponente del Pd rimarca l’intenzione di non presenziare ad alcune sedute

“Mentre l'opposizione passeggia sul corso e gioca allo sfascio, la maggioranza all'unanimità dei presenti approva pratiche di rilevante importanza per il futuro della città”. Sintetico e duro il sindaco Paolo Mascaro dalla sua pagina Facebook lancia frecciatine per nulla velate al centro sinistra e ai consiglieri Gianturco, Cutrì e Mastroianni.

I primi hanno disertato la seduta dell’assise i secondi si sono assentati al momento dell’appello per dare, hanno spiegato, un messaggio politico. Una volta partiti i lavori in poco più di trenta minuti l’aula ha approvato all’unanimità l’adozione del piano di zonizzazione acustica e altri importanti provvedimenti.

Da qui l’affondo contro l’opposizione ma Pino Zaffina, democrat, intervistato da laCNews24, replica: “Ma quale passeggiata? Lo avevamo detto che non ci saremmo presentati se fossero stati trattati temi importanti come il Psc”. Per l’ex assessore ai Lavori Pubblici in una fase delicata come questa per i temi importanti bisogna aspettare la pronuncia del governo. Una pronuncia, ha tenuto a sottolineare, che non si augura che sia a favore dello scioglimento e che vada eventualmente a punire le persone e non l’ente Torneremo in aula, ha rimarcato, qualora si dovessero trattare altre tematiche.

Tiziana Bagnato